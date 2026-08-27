Rimini ha detto basta alle fake news sul mare: i video falsi sul web portano alla querela

Fioccano querele contro due influencer-instagram. Rei, secondo Federalberghi Rimini, di aver trasformato la Riviera in una cloaca a cielo aperto. Irritata per due video tarocchi nei quali si vede l’acqua del mare di Rimini carica di letame, alghe e materiale organico nerastro con preservativi e siringhe abbandonate sulla spiaggia, la presidente dell’Associazione albergatori riminesi, Patrizia Rinaldis, ha, infatti, dato mandato all’avvocato Maurizio Ghinelli di denunciare i due influencer. «Il reato che, ai sensi dell’articolo 595 del codice penale, contestiamo - spiega il legale - è quello della diffamazione attraverso l’uso dei social network. è evidente, infatti, la perdita d’immagine che Rimini subisce da quelle immagini. Per questo, insieme alla querela, abbiamo consegnato alla Procura di Rimini tutto il materiale video». Non è la prima volta che Federalberghi Rimini querela influencer e profili facebook. «L’ultima volta è accaduto due anni fa – puntualizza Rinaldis – e anche in quel caso il nostro mare veniva dipinto come una fogna. Presentata la querela, abbiamo ricevuto la proposta di arrivare ad una transazione. Noi abbiamo ritirato la denuncia, loro hanno pagato il danno reputazionale prodotto. Soldi che, d’intesa con il Comune di Rimini, abbiamo, poi, devoluto in beneficenza».