Rimini, drone sopra la folla durante il concerto della Notte Rosa: denuncia per un pilota abusivo nascosto tra i camion

Faceva volare un drone sopra la folla radunata in piazzale Fellini per uno dei concerti della Notte Rosa, ma era privo di patentino. Per questo motivo, un pilota professionale è stato deferito all’autorità giudiziaria e sanzionato amministrativamente dagli agenti della Divisione polizia amministrativa della Questura di Rimini.

L’episodio è avvenuto nel corso dell’ultimo fine settimana, nell’ambito dei controlli amministrativi disposti dal questore per il weekend della manifestazione. A notare il piccolo velivolo che sorvolava il pubblico sono stati gli stessi agenti, richiamati anche dalla segnalazione dell’organizzatore dell’evento. Considerato il divieto assoluto di sorvolo sugli assembramenti di persone per evidenti ragioni di sicurezza, i poliziotti si sono messi immediatamente alla ricerca del pilota.

L’uomo è stato rintracciato, non senza fatica, mentre si trovava nascosto in una zona buia tra i camion della logistica del concerto parcheggiati lungo via Colombo. Gli agenti hanno subito interrotto la condotta pericolosa facendo rientrare il drone e avviando gli accertamenti.

Dalle verifiche è emerso che l’uomo, dipendente di una società che si occupa professionalmente di riprese video-fotografiche per conto di vari committenti, anche istituzionali, era incaricato di documentare i festeggiamenti della Notte Rosa. Tuttavia, il pilota è risultato sprovvisto del regolare attestato di pilotaggio, obbligatorio anche per i droni di piccole dimensioni quando l’attività viene svolta a fini professionali.

La condotta è stata ulteriormente aggravata dal fatto che il titolare, agendo da professionista e non da semplice amatore, ha violato l’articolo 1228 del codice della navigazione, che vieta tassativamente il sorvolo sulla folla in qualsiasi circostanza. Oltre al deferimento per il sorvolo illegale e alla sanzione per la mancanza del patentino, sono tuttora in corso accertamenti da parte della Polizia per verificare eventuali responsabilità in capo al datore di lavoro e al committente delle immagini.