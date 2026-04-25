Rimini, dalle bici da corsa ai droni giocattolo: torna l’asta degli oggetti smarriti

Biciclette da corsa, mountain bike ed e-bike, monopattini, cuffie bluetooth, droni giocattolo, macchine fotografiche, ebook reader, powerbank, occhiali da sole e persino un casco da ciclomotore. Sono oltre un centinaio i beni che il Comune di Rimini metterà all’asta sabato 16 maggio, a partire dalle ore 8.30, presso il magazzino comunale di via della Lontra 46, in zona Grotta Rossa.

Gli oggetti, rinvenuti sul territorio comunale e non reclamati entro i termini di legge, saranno alienati tramite asta pubblica con il metodo del ‘pubblico banditore’. Le offerte dovranno essere superiori al prezzo base stabilito, con rilanci non inferiori a 5 euro. Gli aggiudicatari dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido e procedere al pagamento immediato dell’importo dovuto esclusivamente in contanti, contestualmente al ritiro del bene.

Per chi volesse visionare in anticipo gli oggetti all’asta e i relativi prezzi di partenza, il magazzino comunale sarà aperto giovedì 14 maggio dalle ore 9.00 alle ore 17.00. Il ricavato della vendita sarà interamente destinato a scopi benefici.

L’elenco completo degli oggetti e tutte le informazioni sono disponibili alla pagina del sito istituzionale del Comune di Rimini dedicata all’asta degli oggetti rinvenuti: www.comune.rimini.it/servizi/giustizia-e-sicurezza-pubblica/partecipare-allasta-pubblica-degli-oggetti-rinvenuti