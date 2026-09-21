Rimini, cacciatori fuorilegge: sequestrati due registratori che riproducevano il verso di specie selvatiche

Dallo scorso 2 settembre, data in cui si era aperta la caccia da appostamento (esclusivamente nei giorni di giovedì e domenica), la Polizia provinciale di Rimini ha controllato complessivamente 110 cacciatori, a cui vanno aggiunti quelli controllati da guardie venatorie e Carabinieri Forestale. Sono state denunciate 6 persone per i reati di abbattimento di specie non consentite, caccia in periodo non consentito o per l’utilizzo di mezzi di caccia non consentiti (nello specifico utilizzando il registratore).

La Polizia provinciale ha sequestrato penalmente 2 registratori che riproducevano il verso di specie selvatiche, utilizzati quali richiami per la fauna, 5 fucili da caccia calibro 12 e della fauna abbattuta, nello specifico: 4 tortore, 2 colombacci e 5 storni. Sono, inoltre, state contestate 16 sanzioni amministrative a carico di altrettanti cacciatori e sono stati sequestrati amministrativamente i carnieri per un totale di 23 colombacci.