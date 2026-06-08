Rimini, al Tecnopolo ecco l’auto solare

Si è svolto questa mattina presso il Tecnopolo di Rimini e il Campus di Rimini dell’Università di Bologna, un incontro di presentazione dell’auto solare Emilia 5, prototipo italiano di auto a energia solare progettato dal Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Bologna e dal team Onda Solare del Professor Giangiacomo Minak.

La vettura alimentata esclusivamente ad energia solare e con un bassissimo impatto ambientale e ha recentemente partecipato con successo al Bridgestone World Solar Challenge in Australia classificandosi al 3° posto e al Sasol Solar Challenge (1° posto). Il progetto Emilia 5 è stato sviluppato anche con la collaborazione del Tecnopolo di Rimini particolarmente attivo sui temi della sostenibilità ambientale e delle energie rinnovabili.

Oggi presso il Campus di Rimini erano presenti l’assessore all’Ambiente di Rimini, Anna Montini, la presidente del Campus di Rimini Alessia Mariotti e il manager del Tecnopolo di Rimini Lorenzo Succi, assieme ai giovani ricercatori dell’Università di Bologna che hanno sviluppato il progetto e guidato l’auto nel corso delle competizioni nello scorso anno.