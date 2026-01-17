Rimini, al Sigep spunta il gelato al gusto della birra Guinness

Il gusto non ha frontiere. Basta passare fra gli stand della 47esima edizione di Sigep World, la fiera dedicata alle filiere di gelato, pasticceria, cioccolato, caffè, panificazione e pizza. Mec3, marchio del gruppo Casa Optima di San Clemente, propone il gelato al gusto alla birra realizzato con Guinness, quello abbinato al Cointreau e quello Millefoglie, frutto della collaborazione con il marchio Matilde Vincenzi. In campo decorazione per la pasticceria d’eccellenza lanci i Trasferelli per pan di Spagna e frolla, i DecorSticker edibili e il nuovo foglio RevoPrint.