Rimini, al Sigep spunta il gelato al gusto della birra Guinness

Il gusto non ha frontiere. Basta passare fra gli stand della 47esima edizione di Sigep World, la fiera dedicata alle filiere di gelato, pasticceria, cioccolato, caffè, panificazione e pizza. Mec3, marchio del gruppo Casa Optima di San Clemente, propone il gelato al gusto alla birra realizzato con Guinness, quello abbinato al Cointreau e quello Millefoglie, frutto della collaborazione con il marchio Matilde Vincenzi. In campo decorazione per la pasticceria d’eccellenza lanci i Trasferelli per pan di Spagna e frolla, i DecorSticker edibili e il nuovo foglio RevoPrint.

Anche Leagel, sede a San Marino, proporne novità e si lascia ispirare dall’India con “Chtuney”, linea di variegata alla frutta ispirata alla salsa indiana, con profili dolce-aciduli ottenuti da spezie e aceto di mele. Sempre restando in zona la Babbi di Bertinoro infila nelle sue cassette il nuovo variegato Waferini, mirtillo e lavanda: una crema vellutata a base di yogurt e mirtilli liofilizzati, arricchita con la celebre cialda wafer Babbi: un equilibrio tra morbidezza e doppia croccantezza, impreziosito dal sorprendente aroma di lavanda. Non mancano nel grande stand 031 (padiglioni C7-a7) momenti di cucina dal vivo e dimostrazioni.

E mentre anche il Consorzio di tutela Aceto Balsamico porta avanti un programma di formazione e sperimentazione nel mondo della gelateria e della pasticceria, c’è chi si lanci ancor più nel futuro con un bar mobile a guida autonoma.