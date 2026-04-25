Rimini, a Italia in Miniatura flash mob con mille bandiere tricolori VIDEO GALLERY

Mille bandiere (in miniatura) alzate al cielo, hanno colorato Italia in Miniatura di bianco, rosso e verde, nel Flash Mob tricolore che il parco ha organizzato per celebrare il 25 Aprile, Festa della Liberazione.

Italia in Miniatura ha festeggiato con un modo originale di coinvolgere il pubblico, che è stato accolto da un omaggio: una bandierina per tutti i bimbi, da sventolare nel parco alle 12, tutti insieme, in una coreografia corale e gioiosa, ripresa dall’alto della Monorotaia.

Italia in Miniatura è aperta tutti i giorni, tranne i lunedì di maggio — dalle 10:00 alle 18:30.