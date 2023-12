Riccione, il panettone di Cuore 21 profuma di solidarietà: già venduti 800 pezzi

Profuma di solidarietà il panettone che mette tutti d’accordo nella Perla verde. Dal 2000 il Natale di Riccione è ingentilito dalle iniziative che sforna Cuore 21, associazione di volontariato nata nel 1993 e formata da familiari e amici di persone con sindrome di Down.

Quest’anno si preannuncia il solito successo con i panettoni realizzati dagli studenti dello Ial (Innovazione apprendimento lavoro). Dati alla mano ne sono stati già venduti 800 esemplari e bisogna affrettarsi per accaparrarsi uno degli ultimi rimasti, circa 150, da quelli classici alla variante con la birra trappista, senza dimenticare golosi torroni. Già andata a ruba invece la novità del 2023 con la farcitura al pistacchio e l’evergreen al cioccolato.

Le parole della presidente

Come spiega la presidente di Cuore 21, Cristina Codicé, «i panettoni sono in vendita all’Atelier a 21 mani, ossia il negozio che già da quattro anni abbiamo nei giardini dell’Alba, in via Cilea 10. Ma non è tutto perché, oltre al più classico tra i dolci di Natale, sono in vendita anche tantissimi altri prodotti realizzati sia da altre cooperative sociali sia dalla nostra».

I prodotti, sottolinea Codicè, «sono realizzati rigorosamente a mano all’interno dei laboratori educativi svolti assieme ai ragazzi con disabilità intellettiva. Davvero, c’è solo l’imbarazzo della scelta: dai sottopentola al portapiade sino ai sali aromatizzati oltre a decori in tema natalizio, partendo dalle coloratissime palline in legno (ormai sold out) o in feltro sino a piccoli grandi capolavori eseguiti nei laboratori di falegnameria, inclusi i taglieri in legno fatti a mano».

Prezzi “democratici”

“La bellezza di essere unici” è la frase che è stata incisa sulla superficie lignea di ogni pezzo, nonché il motto del gruppo. Quanto ai prezzi, sono molto “democratici”: si va da 5 euro in su per l’oggettistica, mentre fioccano gli sconti per i panettoni e i dolci. Qualche esempio? Il panettone artigianale classico da 750 grammi costa 18 euro anziché 23, mentre il formato da un chilo ha il prezzo di 23 euro anziché 29. La selezione per gli ingredienti parte già a luglio, parola d’ordine qualità alle stelle mentre come da tradizione il ricavato delle vendite finanzierà i progetti per i ragazzi.