Riccione, gara di fiuto dei cani domenica 1 dicembre al parco urbano

Domenica 1 dicembre a Riccione, presso il parco urbano dietro alla chiesa di San Francesco (viale Avellino), si terrà la gara “Nosework scent detection Acsi”. L’evento, riservato al livello debuttanti, è dedicato all’abilità olfattiva dei cani che si sfideranno a rintracciare l’essenza di ginepro messa all’interno di scatole, nell’area verde e nei veicoli.

La competizione si svolgerà al mattino a partire dalle 9 e accoglierà i cani condotti al guinzaglio dai rispettivi proprietari, tutti membri dell’associazione Nosework Club Italia Asd e Acsi. L’obiettivo principale dell’evento è quello di mettere alla prova le capacità di rilevamento olfattivo dei cani, proponendo un’attività ludico-sportiva che richiama le tecniche impiegate dai cani antidroga. L’olfatto è uno dei sensi principali con cui i cani esplorano il mondo e si relazionano agli altri: tramite l’odore, possono acquisire informazioni fondamentali sin dal primo incontro con persone o altri animali.

L’iniziativa è organizzata da Martina Simonazzi, educatrice cinofila e istruttrice di sport di fiuto, titolare di “I Ficcanaso – educazione e fiuto”. La gara promette di essere un’occasione speciale per approfondire il legame tra cani e proprietari, mettendo in risalto le straordinarie capacità olfattive dei partecipanti a quattro zampe in un contesto divertente e stimolante. L’evento è realizzato in collaborazione con Nosework Club Italia Asd e Acsi Settore nazionale cinofilia e gode del patrocinio del Comune di Riccione.