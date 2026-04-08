Riccione all’Oltremare sono nati due gufetti reali VIDEO

iL giardino zoologico Oltremare 2.0 di Riccione annuncia un evento di importante valore naturalistico: la nascita di due pulli di Gufo Reale (Bubo bubo). Il lieto evento è il coronamento di un lungo percorso di affiatamento, cura e monitoraggio costante, portato avanti dallo staff di falconieri e medici veterinari di Oltremare 2.0.

Tutto ha avuto inizio qualche mese fa, quando un esemplare maschio (Goblin) e una femmina (Kuma) di Gufo Reale sono stati uniti all’interno della stessa voliera. Dopo una fase iniziale di reciproca conoscenza, la coppia ha dato il via ai classici e suggestivi rituali di corteggiamento, seguiti dalla deposizione delle uova. La femmina ha covato con dedizione per circa 34 giorni, un periodo delicatissimo durante il quale la privacy e la sicurezza della coppia sono state garantite da un sistema di monitoraggio video h24. Grazie a una telecamera fissa collegata via web, i falconieri e lo staff veterinario hanno potuto sorvegliare ogni istante della cova, senza interferire con i ritmi naturali dei rapaci. La schiusa delle due uova, avvenuta con successo qualche settimana fa, ha rivelato due piccoli in ottima salute. I due pulli sono costantemente accuditi dalla madre e anche lo staff sta aiutando Kuma alla crescita dei piccoli. Ancora il loro sesso è ignoto: lo si scoprirà solo nelle prossime settimane.