In giornate caratterizzate da notizie tristi per l’alluvione, una nota di colore arriva dal bar tabaccheria Pineta Caffè di via Baiona 1, a Ravenna, dove un fortunato cliente giocando un biglietto da due euro del Gratta e vinci “Fai scopa new” ha vinto la bellezza di centomila euro.

«Non sappiamo chi sia il fortunato vincitore - hanno dichiarato i titolari del locale - anche perché abbiamo saputo della vincita solo qualche giorno la vendita del biglietto, ma siamo molto contenti per la vincita».