Ravenna, svolta rock della vincitrice di MasterChef: Erica dal trionfo ai fornelli a musa degli Strada Statale 16

La band rock demenziale ravennate Strada Statale 16 ha recentemente lanciato su YouTube il videoclip di “Erica”, una canzone dedicata a Erica Liverani, vincitrice della quinta edizione di MasterChef Italia. Il video, vede proprio Erica come protagonista, mettendo in mostra la sua simpatia e disponibilità.

Il videoclip, pubblicato il 16 agosto, è stato annunciato sui social della band e ha rapidamente ottenuto migliaia di visualizzazioni, raccogliendo consensi e apprezzamenti dai fan. Fabio Forlivesi, batterista e fondatore del gruppo, ha espresso grande entusiasmo per la collaborazione con Erica, descrivendola come “simpatica, disponibile, umile ed allegra all’inverosimile”. Ha inoltre aggiunto: “Abbiamo orgogliosamente dedicato una canzone a una nostra concittadina e siamo usciti da questa avventura con un’amica fantastica”.

Saul Ercolani, co-fondatore della band, ha espresso l’auspicio che il successo del video possa portare fortuna alla band per la prossima tappa di Sanremo Rock, prevista per il 31 agosto in piazza del Castello a Ferrara. Strada Statale 16 ha infatti superato brillantemente la finale regionale e si prepara ora a competere nella finale del Nord Italia del prestigioso concorso, che culminerà con l’ultima tappa al teatro Ariston di Sanremo.

La band, nota per il suo stile demenziale e ironico, ha già utilizzato la strategia di lanciare videoclip in concomitanza con eventi importanti. In occasione delle finali regionali, infatti, era stato pubblicato il video di “Lettera”, una canzone dedicata al compianto Titta.

Con “Erica”, Strada Statale 16 celebra una figura amata come Erica Liverani e consolida il proprio legame con il pubblico, dimostrando di saper unire musica, ironia e affetto per la propria comunità. Il successo del video è un chiaro segno della loro crescente popolarità e del forte impatto che riescono a ottenere con ogni nuova uscita.