Ravenna, stop alle lanterne cinesi volanti fino al 30 settembre: multa di 100 euro a chi non rispetta il divieto

Fino al 30 settembre in tutto il territorio comunale di Ravenna, compreso l’arenile demaniale, è in vigore il divieto assoluto di impiego delle piccole mongolfiere alimentate da fiamma, cosiddette lanterne cinesi volanti o khom fai, con particolare riferimento allo svolgimento di intrattenimenti, spettacoli e feste in generale. Lo dispone, come gli anni scorsi, un’ordinanza del Comune, in considerazione del potenziale pericolo che tali dispositivi possono rappresentare per l’innesco di incendi boschivi, soprattutto nell’attuale stagione. Le violazioni del divieto saranno punite con una sanzione amministrativa di cento euro.