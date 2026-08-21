Ravenna, “salite pure con me”: carica i turisti canadesi usciti dalla nave da crociera, sequestrata l’auto del tassista abusivo

A Ravenna la Polizia locale ha sequestrato un Ncc (noleggio con conducente) abusivo, immatricolato a San Marino. Il controllo è avvenuto nell’area del Terminal Crociere di Porto Corsini. Durante il servizio, gli agenti hanno individuato un veicolo straniero che stava effettuando l’attività, trasportando clienti canadesi, senza essere in possesso della licenza prevista dalla normativa vigente. Gli accertamenti hanno confermato che il conducente esercitava il servizio in assenza del titolo valido per operare sul territorio italiano, in quanto la licenza esibita era stata rilasciata dalla Repubblica di San Marino. La Polizia locale ha quindi ritirato la patente di guida del conducente, ai fini della sospensione, e ha confiscato il mezzo. L’operazione rientra nel piano di controlli predisposto dalla Polizia locale di Ravenna, spiega il Comune, con particolare attenzione in occasione degli approdi delle navi da crociera. L’obiettivo è contrastare appunto “ogni forma di abusivismo, tutelare gli operatori che lavorano nel rispetto della legge e assicurare ai passeggeri un servizio regolare e sicuro”.