Ravenna, rock e dj set a colazione: alla Rocca Brancaleone arriva il Morning Party

A Ravenna arriva per la prima volta alla Rocca Brancaleone il format del Morning Party, evento mattutino che combina musica, buon cibo e momenti creativi in un’atmosfera informale e aperta a tutte le età. Nato tra Londra e New York, sta recentemente diventando una tendenza nelle grandi città italiane, come un modo originale di vivere la mattina tra socialità e creatività. Domenica 29 marzo, dalle 10:30 alle 14:30, il parco ospita “What’s the Story... Sunday Morning Glory – Party Rock... a colazione”, un’esperienza di convivialità, musica e creatività immersi nel verde.

Protagonista della giornata è il DJ set di Luigi Bertaccini “sul pass della cucina”, dove musica e gastronomia si incontrano, accompagnando il pubblico con una selezione pensata per il daytime: un sottofondo musicale rock, punk e alternative che diventa occasione di ritrovo, spensieratezza e convivialità. L’esperienza si completa con una proposta gastronomica informale tra colazioni, brunch e piatti del territorio come cappelletti e piadina, da gustare anche all’aperto, tra sdraio al sole e spazi verdi.

Accanto alla proposta per adulti, spazio anche ai bambini e ai ragazzi con il laboratorio creativo di Kid Lights APS, attivo dalle 11:00, ispirato alla cultura punk e alla filosofia del fai-da-te (DIY). Un’occasione per sperimentare liberamente attraverso attività manuali e artistiche, dando valore all’espressione personale, all’autenticità e al riuso creativo.

L’ingresso è libero, con prenotazione dei tavoli e del laboratorio consigliata.