Ravenna, Rocca Cinema: si parte il 15 luglio con Rocco Siffredi come ospite

Un ospite a sorpresa per la prima serata di Rocca Brancaleone Cinema a Ravenna. Arriva Rocco Siffredi. Mercoledì 15 luglio prende il via la stagione 2026 con 29 film in programma, affiancati da sei ospiti, concerti, incontri e collaborazioni con le associazioni del territorio. Il cartellone prende il via mercoledì 15 luglio con Blue alla presenza della regista Eleonora Puglia e di Rocco Siffredi.

Quest’anno è attiva la prevendita online con scelta del posto, due punti cassa per velocizzare gli ingressi, un nuovo impianto audio-video con proiettore laser 4K.