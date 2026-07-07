Ravenna, Rocca Cinema: si parte il 15 luglio con Rocco Siffredi come ospite

Curiosità
  • 07 luglio 2026
Rocco Siffredi e la regista Eleonora Puglia saranno presenti per la proiezione del film “Blue”
Rocco Siffredi e la regista Eleonora Puglia saranno presenti per la proiezione del film “Blue”

Un ospite a sorpresa per la prima serata di Rocca Brancaleone Cinema a Ravenna. Arriva Rocco Siffredi. Mercoledì 15 luglio prende il via la stagione 2026 con 29 film in programma, affiancati da sei ospiti, concerti, incontri e collaborazioni con le associazioni del territorio. Il cartellone prende il via mercoledì 15 luglio con Blue alla presenza della regista Eleonora Puglia e di Rocco Siffredi.

Quest’anno è attiva la prevendita online con scelta del posto, due punti cassa per velocizzare gli ingressi, un nuovo impianto audio-video con proiettore laser 4K.

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