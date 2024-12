Ravenna, produzioni cinematografiche: il limbo screen più grande d’Italia è a Fornace Zarattini - Gallery

Dopo due anni di progettazione e ristrutturazione è stato inaugurato sabato scorso, al Centro Mir di Fornace Zarattini, Digital Arena: un virtual production studio con il limbo green screen più grande in Italia, dedicato agli effetti speciali per le produzioni cinematografiche.

Oltre al fondatore di Digital Arena, Thomas Cicognani (da oltre 25 anni attivo nel campo della regia e delle videoproduzioni), erano presenti l’assessore al Turismo del Comune di Ravenna, Giacomo Costantini; il responsabile dell’Emilia-Romagna Film Commission, Fabio Abagnato; Marianna Panebarco, per CNA Cinema Ravenna; e Andrea Contarini di Net Seals, l’azienda del Centro Mir che sta coordinando il rilancio dell’intero comparto e ha contribuito fattivamente all’operazione.

Gli ospiti presenti, un centinaio, hanno potuto visionare gli spazi, e assistere a dimostrazioni sui sistemi innovativi di Camera Tracking, che permettono di vedere in tempo reale gli scenari virtuali dietro agli attori, esperienze immersive a 360° coi visori di realtà virtuale, buffet e musica

Digital Arena offre anche il Motion Capture, che permette di catturare i movimenti naturali del corpo umano per trasferirli ad un avatar tridimensionale e utilizza l’intelligenza artificiale a 360° come ad esempio per ringiovanire, invecchiare un attore o addirittura cambiarne il volto.

Il nuovo centro si sviluppa su una superficie di 850 metri quadrati, ha diverse aree adibite alle produzioni e un’area dedicata alla formazione di nuove figure professionali.

“Digital Arena – ha detto Cicognani - si pone come realtà importante sul territorio: per dare l’opportunità agli artisti di poter lavorare in zona, senza dover migrare necessariamente a Roma e Milano per trovare qualità nella produzione”.