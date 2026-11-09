Ravenna, nella Costituzione a fumetti Mattarella ordina una piadina con prosciutto squacquerone e rucola

Avvicinare i più giovani ai principi fondamentali della Costituzione italiana attraverso il linguaggio del fumetto. Nasce con questo obiettivo “Le Staffette della Costituzione. Un viaggio tra amicizia, regole e libertà, alla scoperta della Costituzione italiana”, il volume ideato da Salvatore Sangermano in collaborazione con Panebarco Multimedia, pensato per accompagnare i bambini e le bambine delle classi quarta e quinta della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, ai valori costituzionali.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune e della Provincia di Ravenna, la collaborazione della Prefettura e presenta la prefazione di Antonio Patuelli. La realizzazione del libro è stata possibile grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e di Assicoop Romagna.

Il libro, composto da 52 pagine, sviluppa una storia attraverso scenette simboliche nelle quali i protagonisti, ciascuno con le proprie caratteristiche, danno vita ai dodici principi fondamentali della Costituzione. La narrazione mette in evidenza l’importanza delle regole condivise per una convivenza pacifica e trasmette un messaggio di fiducia nelle giovani generazioni, chiamate a essere custodi del futuro democratico. Nel finale si scopre che i bambini sono semplici giocatori che, attraverso il gioco, apprendono i valori fondamentali della Costituzione. Un modo per sottolineare come questi principi siano presenti nella natura umana e nella vita quotidiana.

La storia vuole trasmettere il messaggio che la Costituzione si fonda su principi semplici e universali e che la convivenza civile si costruisce attraverso piccoli gesti di rispetto, solidarietà e cura reciproca. Il linguaggio simbolico e avventuroso, insieme all’utilizzo dell’immaginazione e del gioco, diventa così uno strumento per favorire l’apprendimento.

L’obiettivo è rendere i valori costituzionali accessibili e coinvolgenti, attraverso linguaggi e narrazioni adatti ai bambini. L’obiettivo finale è creare un libro che ispiri emozione, consapevolezza e senso di responsabilità civica, riconoscendo nella Costituzione un ponte tra ideali e azioni quotidiane.

La pubblicazione verrà distribuita gratuitamente, a partire da questo anno scolastico, ai bambini e alle bambine delle scuole che ne faranno richiesta, l’obiettivo di offrire agli insegnanti uno strumento utile per approfondire in classe un argomento di così grande importanza.

La scelta del 9 novembre per la presentazione del progetto non è casuale. La data coincide infatti con il giorno della Libertà, ricorrenza istituita dal Parlamento italiano con la Legge 15 aprile 2005, n. 61, per ricordare il crollo del muro di Berlino e celebrare la fine delle oppressioni totalitarie.