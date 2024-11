Ravenna, il candidato Pd Cameliani e il video in cucina: “Fare politica è come fare i passatelli” VIDEO

Dalla pasta al ragù di Bersani ai passatelli del candidato Pd Masismo Cameliani. L’ingrediente segreto della comunicazione politica si cerca sempre di più in cucina con post e video che sembrano un inno alla semplicità ma che in realtà sono frutto di strategie comunicative spesso studiate a tavolino.

A far partire le danze e i commenti ci ha pensato lunedì sera proprio Pier Luigi Bersani, l’ex segretario del Pd, per rispondere a una stoccata della premier Meloni che parlava di “sinistra al caviale”, posta una foto di una cena tra militanti umbri impegnati nella campagna elettorale per le regionali. “Come sempre, caviale” scrive Bersani. La foto fa il giro del web e va via come il pane. Ma la cucina, come ricorda Tommaso Labate in un bel pezzo di colore sul Corriere della Sera, non è certo una novità. L’umanizzazione del politico lontano dalle masse è spesso passata dal risotto di D’Alema come dalle tagliatelle di Salvini imboccato dalla famosa “bestia” dei tempo d’oro del salvinismo.

E rieccoci infine a Ravenna dove nei giorni scorsi l’ex assessore comunale Massimo Cameliani si fa riprendere in un video mentre prepara uno dei piatti simbolo della cucina romagnola: i passatelli. Cucina raffinata, ma anche metafora del politico perfetto.

Quello che conosce gli ingredienti – dice Cameliani nel video – sa unirli e, alla fine, non ha paura di farsi sorprendere con le mani in pasta. “Perché un buon politico sa prendersi le proprie responsabilità”.