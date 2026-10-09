Ravenna, “ero stressato e sono uscito a sparare in strada”: la Polizia lo scopre e finisce nei guai

“Sono stressato, volevo sparare un po’ in strada”. Nella tarda serata di giovedì 8 ottobre, la Polizia di Stato di Ravenna ha individuato un uomo in possesso di pistola semiautomatica a salve, replica delle Bruni modello 92, e di 50 cartucce a salve, marca Fiocchi, calibro 8mm. Gli accertamenti successivamente eseguiti sull’arma hanno evidenziato che il “tappo rosso”, collocato all’interno della volata, risultava difficilmente visibile. L’arma, pertanto, appariva del tutto simile a una pistola realmente offensiva, circostanza che, ai sensi di legge, ne equipara il porto a quello di un’arma reale. Sentito in merito al possesso della pistola e delle relative munizioni, l’uomo ha dichiarato di star attraversando un periodo di stress e di aver pertanto intenzione di esplodere alcuni colpi a salve sulla pubblica via. Al termine degli accertamenti di polizia giudiziaria, l’uomo è stato indagato per la violazione del divieto di porto d’armi.