Ravenna, è arrivata l’Amerigo Vespucci - Gallery

Dopo le proteste arrivano le scuse: Ravenna Incoming ammette le difficoltà nella gestione del sito indicato per prenotare la visita alla Amerigo Vespucci, la storica nave della Marina militare. In risposta alla rabbia espressa sui social da coloro che non sono riusciti ad accedere, Ravenna Incoming ha spiegato in una nota l’accaduto, confermando comunque 11mila prenotazioni, quindi la copertura di tutti i posti disponibili, dal 14 al 18 ottobre, periodo nel quale la Amerigo Vespucci sarà attraccata a Marina di Ravenna. L’evento inserito nel programma di Ravenna Capitale del mare ha generato un’affluenza straordinaria, il Comune nei giorni scorsi aveva fornito le modalità di accesso al sito visitravenna.it, il link alla piattaforma di prenotazione e l’orario di avvio, ovvero le 18 di domenica sera. Ma, come raccontato da moltissimi utenti, da subito si è verificata l’interruzione del servizio: per tutti da subito occhi sbarrati sui dispositivi, tentativi di accesso ripetuti all’infinito fino a quando il sistema ha cominciato a funzionare, annunciando però il termine dei posti disponibili. « Nello scusarci con chi non è riuscito a collegarsi - sottolineano da Ravenna Incoming - comprendiamo perfettamente il disappunto delle tante persone che non sono riuscite a prenotare. È però necessario evidenziare che la domanda era enormemente superiore alla disponibilità reale. La piattaforma di prenotazione utilizzata è un sistema professionale e strutturato, già impiegato per la gestione di flussi importanti. Tuttavia, l’interesse per la visita alla Nave ha prodotto numeri del tutto straordinari: sono stati registrati picchi di circa 200mila accessi nei primi minuti e un volume quasi doppio, circa 400mila nel primo quarto d’ora».