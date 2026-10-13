Ravenna, è arrivata l’Amerigo Vespucci - Gallery

Curiosità
  • 13 ottobre 2026
Fotoservizio Massimo Fiorentini
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Ravenna, è arrivata l’Amerigo Vespucci - Gallery
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Questa mattina la nave Amerigo Vespucci ha raggiunto il porto di Ravenna.

Il caos biglietti

Dopo le proteste arrivano le scuse: Ravenna Incoming ammette le difficoltà nella gestione del sito indicato per prenotare la visita alla Amerigo Vespucci, la storica nave della Marina militare. In risposta alla rabbia espressa sui social da coloro che non sono riusciti ad accedere, Ravenna Incoming ha spiegato in una nota l’accaduto, confermando comunque 11mila prenotazioni, quindi la copertura di tutti i posti disponibili, dal 14 al 18 ottobre, periodo nel quale la Amerigo Vespucci sarà attraccata a Marina di Ravenna. L’evento inserito nel programma di Ravenna Capitale del mare ha generato un’affluenza straordinaria, il Comune nei giorni scorsi aveva fornito le modalità di accesso al sito visitravenna.it, il link alla piattaforma di prenotazione e l’orario di avvio, ovvero le 18 di domenica sera. Ma, come raccontato da moltissimi utenti, da subito si è verificata l’interruzione del servizio: per tutti da subito occhi sbarrati sui dispositivi, tentativi di accesso ripetuti all’infinito fino a quando il sistema ha cominciato a funzionare, annunciando però il termine dei posti disponibili. « Nello scusarci con chi non è riuscito a collegarsi - sottolineano da Ravenna Incoming - comprendiamo perfettamente il disappunto delle tante persone che non sono riuscite a prenotare. È però necessario evidenziare che la domanda era enormemente superiore alla disponibilità reale. La piattaforma di prenotazione utilizzata è un sistema professionale e strutturato, già impiegato per la gestione di flussi importanti. Tuttavia, l’interesse per la visita alla Nave ha prodotto numeri del tutto straordinari: sono stati registrati picchi di circa 200mila accessi nei primi minuti e un volume quasi doppio, circa 400mila nel primo quarto d’ora».

Che traffico

Fino a tarda sera, fa sapere Ravenna Incoming, i tecnici sono rimasti al lavoro per garantire le procedure, sforzo non colto dagli utenti per i quali ormai non c’era più niente da fare. Resta l’amarezza di tanti, increduli per la gestione tecnica delle prenotazioni; rimane la rabbia degli esclusi descritta sulle pagine social del Comune, i racconti degli affannosi tentativi di accedere, il disappunto per la modalità scelta che ha previsto l’utilizzo del sito visitravenna.it e non ha pubblicizzato la possibilità di utilizzare il sito istituzionale della Vespucci, come avviene di solito in altri scali, nel corso del tour. Il sindaco Alessandro Barattoni e Ravenna Incoming ricordano che per chi è rimasto a terra, sarà disponibile un percorso per poter camminare a fianco della nave e vederla a distanza di pochi metri. Ma del caso si parlerà oggi anche in consiglio comunale nel corso di due question time presentati da La Pigna e da Gianfranco Spadoni di Lpr, Lega e Pdf. Nelle giornate di permanenza della nave sarà attivo un servizio gratuito di navette dai parcheggi di via del Marchesato, piazzale della Marina e piazzale Adriatico

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