Ravenna, due nidi di fratini nei lidi: “Cerchiamo nuovi volonari per tutelarli”

Curiosità
  • 14 aprile 2026
Foto Willy Maurizio Cazzanti
Foto Willy Maurizio Cazzanti

Due nidi di fratino sulle spiagge dei lidi ravennati: la Rete di Associazioni “Salviamo il fratino della costa ravennate e cervese” cerca nuovi volontari.

“Due coppie di fratino hanno nidificato nei lidi ravennati. Un evento ormai sempre più raro, per le tante difficoltà che la specie incontra nel portare a termine la schiusa ed involare i pulcini, tant’è che il fratino è ormai a rischio estinzione su molte coste italiane, Emilia Romagna compresa. Tuttavia, si può provare ad invertire la tendenza grazie a piccole ma preziose attenzioni. Spesso è solo la non conoscenza che li condanna alla scomparsa, come accade per tutti gli esseri viventi più fragili. I volontari della Rete di Associazioni Salviamo il fratino della costa ravennate e cervese, attivi dal 2020 e da quest’anno in collaborazione con la ricostituita delegazione LIPU di Ravenna, organizzano due incontri per aspiranti volontari, allo scopo di fornire informazioni sulla specie e su come monitorare i luoghi dove tra poche settimane si schiuderanno le uova”.

Due appuntamenti nel week-end

Doppio appuntamento sabato 18 aprile, ore 11, a Marina di Ravenna, nei pressi dello stabilimento Ondina in Viale delle Nazioni 276, e domenica 19 aprile, ore 11, a Marina Romea, nei pressi degli stabilimenti Polka e Luisa in Viale Italia 83-81. Lo stabilimento Ondina fu premiato nel 2023 nella prima edizione di “Amico del fratino”, ospitando davanti alla propria concessione un nido. L’unico pulcino sopravvissuto ai giorni tremendi della tempesta che accompagnò la terribile alluvione, inanellato BN22613 da AsOER e che i volontari ribattezzarono “Ondino”, riuscì ad involarsi. Polka e Luisa invece ospitarono un nido nel 2021, con due pulcini involati, e nel 2023, quest’ultimo distrutto dal maltempo.

Ci si trasferirà quindi in spiaggia, dove si svolgerà l’incontro della durata di poco meno di un’ora; chi lo possiede può portare un binocolo. È sufficiente partecipare ad uno solo dei due incontri, secondo la propria disponibilità. Per informazioni scrivere a fratinoravenna@gmail.com oppure chiamare il 334 9470326 o 378 4012725 (anche messaggio WA).

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