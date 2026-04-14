Ravenna, due nidi di fratini nei lidi: “Cerchiamo nuovi volonari per tutelarli”

Due nidi di fratino sulle spiagge dei lidi ravennati: la Rete di Associazioni “Salviamo il fratino della costa ravennate e cervese” cerca nuovi volontari.

“Due coppie di fratino hanno nidificato nei lidi ravennati. Un evento ormai sempre più raro, per le tante difficoltà che la specie incontra nel portare a termine la schiusa ed involare i pulcini, tant’è che il fratino è ormai a rischio estinzione su molte coste italiane, Emilia Romagna compresa. Tuttavia, si può provare ad invertire la tendenza grazie a piccole ma preziose attenzioni. Spesso è solo la non conoscenza che li condanna alla scomparsa, come accade per tutti gli esseri viventi più fragili. I volontari della Rete di Associazioni Salviamo il fratino della costa ravennate e cervese, attivi dal 2020 e da quest’anno in collaborazione con la ricostituita delegazione LIPU di Ravenna, organizzano due incontri per aspiranti volontari, allo scopo di fornire informazioni sulla specie e su come monitorare i luoghi dove tra poche settimane si schiuderanno le uova”.