Ravenna, arriva l’Amerigo Vespucci: ecco come prenotare la visita

Curiosità
  • 10 ottobre 2026
La nave arriverà a Marina di Ravenna e resterà ormeggiata dal 14 al 18 ottobre
La nave arriverà a Marina di Ravenna e resterà ormeggiata dal 14 al 18 ottobre

Nave scuola Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo, omaggia Ravenna Capitale Italiana del Mare 2026. Arriverà a Marina di Ravenna e resterà ormeggiata dal 14 al 18 ottobre in banchina di via della FocaMonica. “È l’abbraccio più bello che potessimo ricevere - osserva il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni - la Vespucci che sceglie Ravenna, Capitale Italiana del Mare 2026, è una grande emozione e un riconoscimento al nostro legame profondo con il mare. Abbiamo lavorato mesi con la Marina Militare e con tutto il Tavolo Mare per rendere possibile questo evento. Nave Vespucci è un pezzo di storia d’Italia, è orgoglio nazionale, è la nostra festa del mare”.

“La Vespucci rappresenta l’Italia nel mondo - sottolinea il comandante della Capitaneria di Porto di Ravenna, Maurizio Tattoli -, è una delle icone più riconoscibili e amate del nostro Paese, ambasciatrice della nostra marittimità. Con la presenza della nave scuola più bella del mondo, la Marina Militare ha voluto valorizzare e riconoscere il titolo di Ravenna, prima Capitale italiana del Mare. Siamo orgogliosi di poter contribuire alla migliore riuscita di questo evento che è occasione di prestigio anche per il porto di Ravenna”.

Le visite a bordo solo su prenotazione

L’accesso a bordo è consentito esclusivamente su prenotazione. Le prenotazioni saranno gestite da Ravenna Incoming e saranno attive dalle 18 di domenica 11 ottobre al link https://www.visitravenna.it/it/nave-amerigo-vespucci-visite-a-bordo

Massimo 4 biglietti a persona. Orari visite: mercoledì 14 ottobre: dalle 14.00 alle 18.00; giovedì 15 ottobre: dalle 14.00 alle 17.00; venerdì 16 ottobre: dalle 14.00 alle 18.30; sabato 17 ottobre: dalle 14.00 alle 17.30

Si ricorda che la salita a bordo è consentita solo ai possessori di biglietto.

L’accesso a Nave Vespucci è solo pedonale. Nelle giornate di permanenza sarà attivo un servizio gratuito di navette dai parcheggi di via del Marchesato, piazzale della Marina e piazzale Adriatico. Servizio operativo dal 14 al 17 ottobre dalle 13 alle 19.30.

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