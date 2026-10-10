Ravenna, arriva l’Amerigo Vespucci: ecco come prenotare la visita

Nave scuola Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo, omaggia Ravenna Capitale Italiana del Mare 2026. Arriverà a Marina di Ravenna e resterà ormeggiata dal 14 al 18 ottobre in banchina di via della FocaMonica. “È l’abbraccio più bello che potessimo ricevere - osserva il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni - la Vespucci che sceglie Ravenna, Capitale Italiana del Mare 2026, è una grande emozione e un riconoscimento al nostro legame profondo con il mare. Abbiamo lavorato mesi con la Marina Militare e con tutto il Tavolo Mare per rendere possibile questo evento. Nave Vespucci è un pezzo di storia d’Italia, è orgoglio nazionale, è la nostra festa del mare”.

“La Vespucci rappresenta l’Italia nel mondo - sottolinea il comandante della Capitaneria di Porto di Ravenna, Maurizio Tattoli -, è una delle icone più riconoscibili e amate del nostro Paese, ambasciatrice della nostra marittimità. Con la presenza della nave scuola più bella del mondo, la Marina Militare ha voluto valorizzare e riconoscere il titolo di Ravenna, prima Capitale italiana del Mare. Siamo orgogliosi di poter contribuire alla migliore riuscita di questo evento che è occasione di prestigio anche per il porto di Ravenna”.