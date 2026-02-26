Ravenna, a 106 anni va tutti i giorni al bar in bicicletta: il compleanno speciale di nonno Carlo

Carlo Guerra, di origini modenesi, ma residente a Lido Adriano, ha spento 106 candeline circondato dall’affetto di figli, nipoti, pronipoti e amici.

Faceva il restauratore, ama leggere e passeggiare in spiaggia. E’ una persona allegra, ironica, appassionata di lirica e canto. Ogni giorno si muove con la sua bicicletta e raggiunge il bar dove si ferma a conversare, discutere di politica e delle novità della cronaca.

L’assessora Barbara Monti gli ha portato il saluto della città, congratulandosi per la sua verve e simpatia.