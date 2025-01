Un caso di influenza aviaria in un gatto è stato rilevato a Valsamoggia (Bologna). È il risultato degli esami effettuati a Forlì.

L’animale viveva a stretto contatto con il pollame di un piccolo allevamento familiare in cui era già stata individuata l’infezione aviaria che aveva comportato, come previsto dalla normativa, la soppressione di tutti i polli.

La positività nel gatto è stata diagnosticata dalla sede di Forlì dell’istituto zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna e confermata dal Centro di referenza nazionale per l’influenza aviaria.

“Nessuna novità e nessun allarme - ha commentato Pierluigi Viale, professore di malattie infettive del dipartimento di scienze mediche e chirurgiche dell’Università di Bologna e direttore dell’unità operativa di malattie infettive del Policlinico Sant’Orsola - La circolazione dell’influenza aviaria è nota. I gatti sono già descritti dalla letteratura scientifica come animali abbastanza proni a contrarre la ‘bird flu’ e sono diversi i casi registrati di gatti deceduti per l’influenza aviaria negli Usa, in Canada e in Europa. Ma si tratta di gatti soprattutto randagi, da strada, che vivono in contesti rurali e che possono entrare in contatto con materiale organico infetto. Una situazione che non riguarda quindi i nostri gatti domestici che vivono in città o in appartamento”.

Giovanni Tosi, direttore della sede dello Zooprofilattico di Forlì, conferma che esistono virus influenzali aviari che possono adattarsi anche ai mammiferi (uomo compreso), ma il rischio di contrarre l’infezione è molto basso ed è legato ad uno stretto e prolungato contatto con volatili infetti. Per circoscrivere il virus e impedirne la diffusione sono quindi in corso da parte del servizio veterinario della Azienda Usl di Bologna esami preliminari su prelievi di sangue e tamponi su un altro gatto che viveva insieme a quello risultato positivo.