Primo maggio in Romagna: una tradizione di impegno civile, musica e buona tavola

Mentre nelle grandi città italiane il Primo maggio si celebra con imponenti manifestazioni sindacali e concerti, in Romagna questa festa assume contorni unici, mescolando la tradizione operaia con antichi rituali contadini e una convivialità che affonda le radici nella cultura popolare della regione.

La “magnazza” all’aperto: un rito collettivo

In Romagna, il Primo maggio è innanzitutto sinonimo di “magnazza” o “magnèda”, termine dialettale che indica un abbondante pasto consumato all’aria aperta. Che sia nei parchi cittadini, nelle pinete costiere o sulle prime colline dell’entroterra, famiglie e gruppi di amici si ritrovano per condividere cibo e compagnia. Questa tradizione, documentata in numerosi studi etnografici sulla Romagna, vede le famiglie partire di buon mattino, munite di tovaglie da stendere sull’erba e cestini colmi di pietanze tradizionali. Le pinete di Cervia e Milano Marittima, il parco fluviale del Savio, e le colline di Bertinoro sono solo alcune delle location preferite per questi ritrovi.

Dalla piadina al “fuoco di maggio”

Al centro della tradizione gastronomica del Primo maggio romagnolo c’è indubbiamente la piadina, spesso preparata sul momento con testi portatili. A questa si aggiungono i cibi tipici della regione: squacquerone, salumi, fave fresche e ciambella romagnola rappresentano il menu tradizionale della giornata. In alcune zone dell’entroterra, specialmente nell’area faentina e forlivese, sopravvive ancora la tradizione del “fuoco di maggio”, un falò rituale che veniva acceso la sera del 30 aprile. Questa usanza, documentata dagli studi dell’etnomusicologo Roberto Leydi e dell’antropologo Eraldo Baldini, ha origini antichissime ed è connessa con riti propiziatori per la fertilità dei campi. Attorno al fuoco, si consumavano le prime primizie della stagione e si facevano brindisi augurandosi un buon raccolto.

I “maggi” canori e le serenate itineranti

Una tradizione quasi dimenticata, ma che resiste in alcuni borghi dell’Appennino romagnolo, è quella dei “maggi” canori. L’Archivio delle Tradizioni Popolari della Romagna, con sede a Forlì, conserva registrazioni di questi canti che risalgono agli anni ‘50 e ‘60. In paesi come Premilcuore, Santa Sofia e Galeata, gruppi di cantori si spostavano di casa in casa intonando canzoni popolari dedicate alla primavera e al lavoro nei campi, ricevendo in cambio cibo e vino. Alcuni gruppi folkloristici locali, come il “Canterini Romagnoli” di Ravenna, fondato nel 1927, mantengono viva questa tradizione attraverso spettacoli e rievocazioni storiche.

Tra manifestazioni e gite fuori porta

Se nelle città come Ravenna, Forlì e Cesena non mancano i cortei sindacali e le manifestazioni ufficiali, è interessante notare come queste siano spesso seguite da momenti conviviali organizzati nei parchi cittadini. Gli archivi storici delle Camere del Lavoro romagnole conservano fotografie che testimoniano questa peculiarità locale fin dagli anni del dopoguerra. Altra meta classica per il Primo maggio romagnolo sono le colline, con località come Bertinoro o Brisighella che da anni ospitano eventi gastronomici e culturali. Il “Maggio di Bertinoro”, per esempio, è una manifestazione che combina musica, gastronomia e cultura, attirando visitatori da tutta la regione.

Il mare: anima della festa

Per molti romagnoli, il Primo maggio rappresenta anche l’occasione per la prima gita al mare della stagione. Secondo i dati dell’Osservatorio sul Turismo Regionale, questa data segna tradizionalmente un picco di presenze locali lungo la Riviera, da Cervia a Cattolica, anche quando le strutture balneari non sono ancora pienamente operative. La Pro Loco di Cesenatico organizza dal 1995 la “Pedalata del Primo Maggio”, un evento che unisce lo sport alla tradizione della gita fuori porta, con un percorso che si snoda lungo la costa e si conclude con un pranzo comunitario.

Una tradizione che cambia, ma resiste