Premilcuore, quasi 300 “uomini ragno” per lo street boulder del 5 settembre

L’adrenalina degli uomini ragno che si arrampicano sugli edifici diventerà realtà sabato 5 settembre a Premilcuore con lo street boulder, evento organizzato dalla locale Società sportiva in collaborazione con Pro loco e Vertical Forlì. Gli iscritti prossimi ai 300 sono pronti a sfidarsi lungo le pareti di 40 blocchi tracciati fra gli edifici più antichi del centro storico come l’Arco di Sotto, la Torre dell’Orologio, il palazzo Pretorio, con sei gradi di difficoltà, dal molto facile al molto difficile. Leonardo Tassinari, Lia Biondi e Lorenzo Rinieri che hanno curato l’organizzazione dell’evento spiegano: «L’arrampicata di pochi metri senza corde utilizzando come appigli pietre, mattoni, cornici e spigoli è un modo per trasferire il bouldering fuori dalla palestra con la sicurezza che è garantita dai crash pad, appositi materassi posizionati alla base dei blocchi e dagli spotter veri e propri paratori».

L’idea è della società sportiva che da un biennio gestisce in palestra i corsi di arrampicata su una parete appositamente realizzata. «La volontà che ci ha animati – proseguono gli organizzatori – è quella di unire due elementi che caratterizzano molto Premilcuore, il nostro borgo e lo sport outdoor creando un evento non solo per chi già pratica l’arrampicata ma anche volto a presentare il paese in una veste diversa. Lo street boulder permette infatti di trasformare per un giorno il centro storico in un vero e proprio terreno di gioco valorizzandone edifici, strade e incroci. Allo stesso tempo vogliamo promuovere una giornata di aggregazione non solo per gli arrampicatori». Incassano il sostegno e l’approvazione incondizionata del sindaco Sauro Baruffi: «Ben vengano questo tipo di iniziative che servono a presentare Premilcuore in una veste diversa allargando i confini di un turismo consolidato per andare oltre il classico stereotipo».

La maggioranza degli iscritti arriva dalla provincia di Forlì Cesena ma nutrita è la rappresentanza di Ravenna, Bologna, Pesaro, Firenze e riguardo alle fasce d’età il 15% ha un’età dai 40 ai 50 anni mentre la componente femminile rappresenta il 40% degli iscritti complessivi. I partecipanti allo street boulder riceveranno una mappa con la posizione dei diversi blocchi, una scheda di autovalutazione e si muoveranno liberamente segnando sulla scheda quelli completati. Alla sera i migliori si sfideranno sulla parete artificiale allestita nell’area feste con premi offerti dallo sponsor Capo Nord per i primi tre della classifica maschile e femminile. «Domani – concludono gli organizzatori – affiancheremo allo street boulder altre attività come yoga, pilates, trail, trekking ed escursioni a cavallo fino alla festa serale con musica, e stand gastronomici a cura della Pro loco».

Per tutta la giornata nell’area feste in funzione lo stand gastronomico della Pro Loco a mezzogiorno con penne alla premilcuorese, ravioli buro e salvia, piatto freddo con formaggi, bruschetta al pomodoro, hamburger, grigliata, le immancabili patatine e bomboloni caldi.