Premilcuore, migliaia di bistecche da mangiare: torna la sagra della fiorentina

Arriva la sagra che chiude il trittico del mese di agosto. Dopo i cinghialisti ed il tortello, ecco quella della fiorentina, organizzata da un quadrumvirato formato da Carlo Galdo, Alessandra Palaiesi, Silverio Spighi e Francesco Guidi, con la collaborazione della Pro Loco.

Da domani e fino a sabato, solo alla sera, nell’area feste gli amanti della bistecca potranno trovare la definitiva sublimazione ai desideri culinari anche se la cucina è pronta per preparare piatti alternativi e complementari.