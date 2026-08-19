Premilcuore, migliaia di bistecche da mangiare: torna la sagra della fiorentina

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Premilcuore, migliaia di bistecche da mangiare: torna la sagra della fiorentina
Le bistecche saranno cucinate dai volontari e servite con due tipi di contorno; sotto gli organizzatori dell’evento
Le bistecche saranno cucinate dai volontari e servite con due tipi
di contorno; sotto gli organizzatori dell’evento

Arriva la sagra che chiude il trittico del mese di agosto. Dopo i cinghialisti ed il tortello, ecco quella della fiorentina, organizzata da un quadrumvirato formato da Carlo Galdo, Alessandra Palaiesi, Silverio Spighi e Francesco Guidi, con la collaborazione della Pro Loco.

Da domani e fino a sabato, solo alla sera, nell’area feste gli amanti della bistecca potranno trovare la definitiva sublimazione ai desideri culinari anche se la cucina è pronta per preparare piatti alternativi e complementari.

Le prelibatezze

«Sono pronte, frollate nella cella frigorifera, 3mila bistecche – racconta Carlo Galdo a nome degli organizzatori – che poi verranno postate per la cottura sulla griglia alimentata a legna rispettando i tempi secondo i canoni previsti e portata in tavola in base a due menu, bianco o nero, a seconda che si scelgano come contorno le patate fritte o i fagioli all’uccelletto. Ma per accontentare tutti i palati la cucina preparerà anche tagliatelle al ragù ed un piatto vegetariano con formaggi autoctoni dell’azienda agricola il Boschetto di Premilcuore insieme a frutta e marmellate».

Gusto e show

All’opera per la preparazione dell’area feste un centinaio di volontari che si alterneranno nei tre giorni. «Lavoriamo sei mesi all’anno per organizzare la festa della fiorentina e per la decima edizione abbiamo compiuto uno sforzo importante anche per quel che riguarda gli spettacoli – riprende uno degli organizzatori –. Nelle tre serate si alterneranno sul palco band di assoluta qualità: domani si inizia con i Supernovanta che proporranno musica dance dagli anni ’90 in poi, quindi venerdì la band riminese dei JBees per concludere sabato con un altro ritorno, da Milano quello degli Oxxxa. Al termine di ogni spettacolo le serate musicali proseguiranno con i Dj».

La solidarietà

La festa della fiorentina in scena da domani a Premilcuore è una manifestazione con dichiarati fini sociali. «Anche per questa edizione i proventi, detratte le spese, verranno destinati per valorizzare la struttura sportiva adiacente il campo da calcetto nel circolo parrocchiale dove, negli anni scorsi, abbiamo già investito per il rifacimento del fondo in sintetico».

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