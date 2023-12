Premilcuore, cacciatore di tartufi a 9 anni

Un bambino che osserva fra lo stupito ed il compiaciuto l’ultima conquista del padre. Mirco Innocenti ha 9 anni e mezzo ma già si sta appassionando alla ricerca del tartufo, anche se per ora segue le gesta del genitore Tiziano Innocenti che a distanza di tre settimane dopo una palla da oltre tre etti ne ha scovate altre tre per un peso totale di 318 grammi, sempre di tartufo bianco. «La zona è sempre la stessa, diciamo intorno a Camposonaldo – racconta Tiziano Innocenti – che non vuol svelare le coordinate della preziosa miniera. La stagione in effetti quest’anno è iniziata più tardi del solito, sono stato anche accompagnato da una buona dose di fortuna e molto ha fatto il fiuto del mio fidato cane Elf. Il valore commerciale di questi tuberi si aggira intorno ai 650 euro».