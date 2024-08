Portico di Romagna, sagra della tagliatella per buongustai e amanti della musica

Due giorni di prelibatezze romagnole e musica. Torna questo fine settimana a Portico la “Sagra della tagliatella”, organizzata dalla Pro loco di Portico aps nell’area festa dei giardini pubblici. La manifestazione è dedicata agli amanti del buon cibo e a chi desidera trascorrere una serata nel verde delle colline romagnole e visitare un borgo d’arte. Agli stand gastronomici della sagra della tagliatella, rigorosamente tirata a mano, sarà infatti possibile trovare una vasta selezione di tagliatelle condite con vari sughi, tra cui l’immancabile ragù. La domenica sarà disponibile anche la pizza cotta nel forno a legna. Non mancherà l’intrattenimento con la musica dal vivo. Alle 21.30 di domani allieterà la serata la musica dal vivo del gruppo “The pushovers”, mentre domenica sera sono previsti musica e balli con l’orchestra romagnola “W la Romagna”. La Sagra della tagliatella apre il ricco calendario di appuntamenti che animeranno il paese in occasione della settimana di Ferragosto, sempre organizzati dalla Pro loco. Infatti, il 10 agosto è in programma la serata anni ’50 “ Boogie sotto le stelle” con il gruppo musicale Big Barrè. Anche in questo caso saranno aperti dalle 19 gli stand gastronomici con menù anni ’50. Chi lo desidera può presentarsi alla serata vestito a tema. Il 13 agosto è la volta del consueto appuntamento “Dilettanti allo sbaraglio” , si prosegue il 14 con l’evento “Gioco popolare”, mentre la sera del 15 si balla con i “Margo’ 80” e dj set con Giampi. Il 17 agosto, invece, è prevista la cena africana con spettacolo dal vivo (su prenotazione al numero 347.9685981 oppure facendo riferimento al negozio di parrucchiera Cambia look 342.8557148). Chiudono gli appuntamenti il concerto della banda in piazza Traversari domenica 18 agosto e sabato 24 la serata “The last party” con i dj di Radio Bruno.