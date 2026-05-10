Pizza margherita, tiramisù e spritz, le specialità italiane più apprezzate all’estero

ROMA. La pizzeria si conferma il format più presente e più replicabile all’estero: 345 locali, prezzo medio inferiore alla media generale. La pizza margherita è l’eccellenza gastronomica più diffusa, seguita dal Tiramisù e dallo Spritz. E’ quanto emerge con lo studio ‘The italian table abroad’, presentato da Fipe-Confcommercio. L’analisi è stata effettuata con un monitoraggio in dieci città di sette Paesi del Vecchio Continente: 1.486 insegne dei circa 8.960 locali stimati come attivi in quell’area. Londra è la citta con miglior indice di autenticità della ristorazione italiana. Lo scontrino medio più basso (22 euro) si registra a Barcellona, mentre il prezzo medio più alto (37,30 euro) tra le città analizzate lo si paga a Bruxelles. Le dieci città europee analizzate sono Parigi, Londra, Barcellona, Vienna, Amsterdam, Bruxelles, Monaco di Baviera, Lione, Berlino e Marsiglia. Il prezzo medio del piatto principale è di 30,30 euro. Elementi dello studio sono stati nomi, indirizzi, tipologie, menu, prezzi, rating, recensioni, piatti e ingredienti. Nel dettaglio sono state, ad esempio, analizzate oltre 115.000 voci di menu, calcolando 49.152 cluster semantici, cioè famiglie omogenee di nomi di piatti e di preparazioni. L’Osteria risulta vincente per Indice di valore, che misura il rapporto tra qualità percepita e prezzo. L’indice non indica semplicemente quanto costa mangiare italiano, ma quanto valore il cliente riceve rispetto a ciò che paga. L’Indice di autenticità misura invece quanto un ristorante italiano all’estero sia riconoscibile come autenticamente italiano, combinando elementi oggettivi — menu, ingredienti, denominazioni, coerenza territoriale— ed elementi percettivi ricavati dai giudizi dei clienti. Fipe-Confcommercio ha presentato il programma della quarta edizione della Giornata della Ristorazione, che verrà celebrata il prossimo 16 maggio in tutto il territorio nazionale e in diversi Paesi esteri.