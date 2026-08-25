Pioggia di meme su Papa Leone a Rimini: l’irritazione del Vaticano

Papa Leone XIV pizzicato quando fa colazione in un bar di Rimini con brioche alla crema e cappuccino alzato a mezz’aria. Poi beccato mentre si avventura in mare, occhiali da sole e piedi nudi, in bilico sul sup dimostrando di cavarsela con la pagaia con tanto di emblema del Vaticano impresso sopra. Ma non basta. Da giorni girano sui social immagini in cui il Papa gusta un gelato vista spiaggia, per rinfrancarsi dalla calura, o posa con il fotografo che gli ha appena donato un ritratto. Non manca un pizzico di ironia quando tra gli oggetti smarriti da turisti di passaggio in città compare lo zucchetto, il tradizionale copricapo rotondo dal colore candido, abbandonato sull’asfalto. Cos’hanno in comune questi post? L’assoluta falsità, essendo al 100% frutto di Intelligenza artificiale.

Iniziative che certo non suscitano l’entusiasmo della Santa sede che da anni stigmatizza l’utilizzo della figura del Papa per fini commerciali. Alcuni anni fa il Vaticano arrivò a minacciare azioni legali contro una campagna pubblicitaria di Benetton nel quale appare l’immagine del Santo Padre con modalità, tipicamente commerciali, ritenute lesive della dignità del Papa, della Chiesa e anche della sensibilità dei fedeli. Tema, quello delle notizie false, e della manipolazione della realtà, di cui si è occupato in più momenti anche Papa Francesco.

Già nel 2011 Padre Federico Lombardi si era scagliato contro l’uso improprio dell’immagine del Pontefice.