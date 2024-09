Pesca un tonno da 144 chili: la squadra di Marina di Ravenna conquista l’accesso ai Mondiali in Costa Rica

Sono di Marina di Ravenna e dintorni i sei pescatori che, armati di canne e sarde per la pastura, hanno conquistato entrambi i premi in palio al “Big Game 4 Tuna” di Parenzo.

L’angler Daniele Tarroni, lo skipper Bernard Kulundzic, i mate Diego Bondi e Vittorio Impelizieri, e i due ospiti Florin Vieur Ucur e Stefano De Ruvo sono i membri del primo team italiano a vincere in acque croate la prestigiosa competizione di pesca al tonno gigante. A bordo dell’Hook up, un Boston Whaler 32 outrage di proprietà di Tarroni, hanno attraversato l’Adriatico il 10 settembre e sono stati “incoronati” vincitori il 16 settembre, dopo due giorni di gara in condizioni meteo non ideali. Sono stati loro infatti a pescare il tonno più grande del peso di 144 kg e a totalizzare anche il maggior peso complessivo di pesce pescato, ossia tonni e tonnetti o alletterati.

Per loro una targa in ceramica ma anche attrezzatura da pesca sportiva per migliaia di euro e, non da ultimo, la qualificazione ai mondiali Igfa in Costa Rica, la prossima primavera. Un motivo di orgoglio e soddisfazione per un gruppo di amici uniti innanzitutto dall’amore per il mare e per la pesca che praticano settimanalmente in modo non professionistico, spinti dalla loro passione.