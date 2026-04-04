Perde la fede nuziale: trovata e riconsegnata nel giorno del 20esimo anniversario di nozze

BOLOGNA. E’ una coincidenza singolare quella avvenuta qualche giorno fa, giovedì 2 aprile, a Bologna, dove la Polizia di Stato è riuscita ad individuare il proprietario di una fede nuziale smarrita e a riconsegnarla proprio nel giorno del ventesimo anniversario di matrimonio della coppia.

La fede, smarrita il 1° aprile, e trovata per strada da una passante, è stata consegnata dalla cittadina presso gli Uffici del Commissariato Due Torri San Francesco. L’anello riportava incisi all’interno la data delle nozze “02.04.2006” e il nome della sposa “Luisa”.

Dopo qualche ora, grazie agli accertamenti espletati dal personale del Commissariato, si riusciva a risalire alla coppia che aveva contratto il matrimonio in quella data e a contattare i coniugi.

Il marito della donna, profondamente dispiaciuto per aver smarrito la fede il giorno prima, ha accolto con grande sollievo e felicità la notizia del ritrovamento.

I coniugi si sono recati quindi in Commissariato e, dopo aver ringraziato più volte gli agenti per il “regalo” ricevuto in occasione del 20° anniversario di matrimonio, hanno scattato insieme una foto ricordo.