“Pensionati in fuga” in moto: 5 mila km dalla Valle Savio all’Irlanda

Il viaggio è finito, i “Pensionati in fuga” (come si definiscono su Facebook) hanno fatto ritorno alle proprie famiglie, dopo un diretto in moto di quasi 5mila chilometri per andare ad ammirare i panorami dell’Irlanda. Quattro sono stati gli stessi che due anni fa hanno conquistato Capo Nord, tutti pensionati ora tra i 62 e i 70 anni: Roberto Grotti di Santa Maria Riopetra in comune di Sogliano, Giacomino “Fiscin” Fabbri di Sarsina, Paolo Guazzarini di Mercato Saraceno, con l’amico Berardo Narcisi di Roseto degli Abruzzi. Ai quali in questa avventura si è aggiunto Marcello Togni, 63 anni, di Cesena.

«Tutto bene, abbiamo visto dei bei posti - commenta il portavoce Grotti - Anche se abbiamo preso tanta pioggia e freddo, sempre tra i 10 e i 12 gradi. Un po’ ce lo aspettavamo e non ci ha certo rovinato il giro. Posti belli, un viaggio che merita». E che è stato fato con il solito spirito goliardico e con le provviste alimentari portate da casa. «Cuciniamo praticamente tutto noi. Avevamo portato gli spaghetti, spesso fatti aglio olio e peperoncino, ma avevamo anche 4 barattoli di ragù, diversi “cartocci” di piadina, dei salami e una coppa. Sul posto acquistavamo la carne, che è ottima».

Il ritorno è stato accorciato per il maltempo ed è stata tolta la tappa di Losanna. Ma è già tempo per progettare le prossime avventure. Alternando come sempre un anno al caldo e uno al freddo per il 2025 «l’appuntamento sarà con la Turchia, poi da Istanbul a Tbilisi, capitale della Georgia, quindi la Cappadocia. Un giro che dovevamo già fare lo scorso anno, ma poi cambiato per il terremoto. Per l’anno dopo stiamo pensando a Normandia, Olanda e Danimarca. Tanti chilometri?I viaggi corti fino a quando siamo giovani non li facciamo», saluta Grotti con una risata.