Pedalare per 24 ore su una bici Gravel all’ippodromo di Cesena: Anna Mei punta al record del mondo sabato 3 ottobre

Una impresa estrema avrà come teatro l’ippodromo del Savio di Cesena. Sabato 3 ottobre alle 10 prenderà il via una delle sfide più originali e spettacolari dell’Ultra Cycling internazionale. Protagonista sarà Anna Mei, atleta milanese e ravennate d’adozione, tra le più affermate nel mondo delle lunghe distanze in bicicletta, che tenterà di stabilire un nuovo record mondiale sulle 24 ore in bicicletta gravel su pista sterrata.

Nel palmarès di Anna Mei figurano numerosi record mondiali sulle lunghe distanze. Nel 2013 Anna Mei ha stabilito il record Guinness della maggiore distanza percorsa da una donna in 24 ore senza scia su pista indoor, completando 738,865 chilometri. Ora la sfida cambia completamente scenario, dalla superficie perfettamente liscia di un velodromo alla pista in sabbia dell’Ippodromo di Cesena, dalla bicicletta da pista alla gravel bike, dalla ricerca della massima velocità alla capacità di gestire per un’intera giornata e un’intera notte fatica, alimentazione, concentrazione e condizioni della pista.