Pechino Express, Paolo Cevoli eliminato: “È stato un viaggio nell’umano”

I Romagnoli salutano Pechino Express dopo l’eliminazione da parte dei Caressa. Paolo Cevoli lascia la gara con il sorriso: “È stato un viaggio nell’umano, ci hanno fatto un sacco di regali”, ha detto il comico riccionese, felice sia dell’esperienza in sé sia di averla vissuta con la moglie Elisabetta Garuffi. La seconda tappa comincia da Lang Son, tra le città più a nord del Vietnam, quasi al confine con la Cina. Da qui i viaggiatori devono, per prima cosa, raggiungere il tempio di Den Mau, recuperando per strada due cibi ben precisi da offrire: una gallina bollita e un dragon fruit, il frutto esotico che - secondo la leggenda - veniva sputato dai draghi sconfitti in battaglia Quindi via verso Hung Viet, piccolo villaggio tra le montagne, e Phuc Sen, traguardo di metà tappa.

L’immunità dei Pasticceri Prima di raggiungere Costantino della Gherardesca (e poter firmare il famigerato libro rosso), ogni coppia deve consegnare tre coltelli ad altrettanti professionisti sparsi per il villaggio. I più veloci si rivelano i Pasticceri, in testa - a onor del vero - sin dall’inizio della tappa, che ottengono così l’immunità e passano alla puntata successiva. In seconda piazza, invece, nonostante il malus subito, si piazzano i Caressa, che, pur dovendo continuare a chiedere passaggi, guadagneranno una posizione nella classifica finale.

Ripartita la gara, i viaggiatori - dopo essersi fermati alla montagna di Núi Mắt Thần - puntano dritti a Cao Bang, dove si decidono le sorti della gara. A tagliare per primi il traguardo sono i Caressa, che non necessitano neppure del vantaggio conquistato in precedenza, mentre Amiche e Romagnoli risultano i fanalini di coda. Dopo un momento di incertezza, padre e figlia decidono di eliminare questi ultimi, che - non venendo salvati neppure dalla busta nera - devono abbandonare il programma.