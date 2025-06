Passione auto: per la Mille Miglia tappa alla Technogym di Cesena FOTOGALLERY

Il rombo dei motori, gli affascinanti e, ormai, inusuali suoni dei clacson. Quasi musica per molti. E l’adrenalina che solo un viaggio divenuto icona di una passione che unisce uomini e donne di tutte le età di ogni nazionalità riesce a trasmettere. Breve. Ma entusiasmante. Una tappa nella tappa. Anzi, per dirla come piace a loro: un pit stop. Ieri pomeriggio a Cesena, nella prestigiosa e modernissima sede della Technogym in via Calcinaro, sull’inconfondibile manto rosso del Village dell’azienda leader del mondo del wellness è arrivata la famosissima Mille Miglia. La leggendaria gara di auto d’epoca che, ogni anno fra primavera ed estate, colora e anima le strade di Italia. Una sosta di soli 45 minuti per i tanti automobilisti in concorso per spezzare quella che, di fatto, era la tratta più lunga del tour: la Roma-Cervia. Tutto scadenzato. Programmato. E deciso. Come un diario di bordo. Senza esitazioni. Come al volante. Parcheggio accurato, ricco aperitivo offerto da Technogym, doccia per chi ne avesse avuto necessità e cena finale nel fine ristorante del Village. Non senza, però, prima aver effettuato un’approfondita visita della piccola “città del fitness” griffata Nerio Alessandri. Guidati dai tanti giovani dipendenti dell’impresa romagnola, i partecipanti hanno potuto girare e conoscere i molti ambienti del Village. Dalla sala pesi, agli uffici, passando per le tante sale ricevimento, relax e spa. Nel mezzo qualcuno ha azzardato anche a cimentarsi in attività ginniche. Sullo sfondo, quasi a fare da cornice alle centinaia di bellissime macchine che sfilavano tra i prati curati all’inglese della sede Technogym, gli sguardi incantati e sbalorditi della gente. Tra una bandierina sventolata, un drink colorato e un immancabile selfie con le vetture parcheggiate alle spalle, i tanti ospiti hanno potuto godere di uno spettacolo unico nel suo genere. Con l’occhio sempre rivolto al cronometro, che non si è mai fermato fin dall’ingresso ai cancelli dell’azienda, i viaggiatori della Mille Miglia hanno apprezzato la grande ospitalità della Romagna e di Technogym. Nel segno di quello che è stato il filo conduttore di questo connubio fra motori e benessere: il lusso. Da una parte quello dell’automobilismo, dall’altra quello del wellness. Eccellenze di una Regione, l’Emilia-Romagna. Simboli di una nazione: l’Italia. Che come le splendide vetture della Mille Miglia continueranno a viaggiare. Anche se nel Mondo. E, sì, non invecchieranno mai.