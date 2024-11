Ovazione per Gessica Notaro a Verona col musical equestre: “Regalo emozioni per ritrovare la gioia di vivere”

Effetto dirompente per “Il musical equestre” andato in scena nei giorni scorsi a Fieracavalli a Verona con oltre 100 persone coinvolte tra cui 70 ballerini a terra, 12 amazzoni e cavalieri, 6 cantanti, 20 tecnici e frutto di una preziosa sinergia tra Gessica Notaro alla direzione artistica, la compagnia teatrale RDL guidata dal regista e autore teatrale Carlo Tedeschi e con la partecipazione di Giona Show di Rovigo, tra i più importanti esponenti al mondo nel settore degli spettacoli equestri. Uno spettacolo che ha strappato applausi al pubblico del padiglione 8 della manifestazione.

Il musical equestre, nato da una idea di Gessica Notaro ha unito performance tratte dal mondo del musical ad esibizioni equestri di alto livello, riversando nell’arena adrenalina, poesia, stupore e magia che hanno lasciato il pubblico senza fiato in un crescendo di emozioni. I performer della Compagnia RDL hanno cantato e danzato brani dedicati all’Andalusia tratti da “Notte Gitana” e classici del repertorio dei musical di Broadway, insieme alle esibizioni di amazzoni e cavalieri del Giona Show.

«Sono entusiasta - dice Notaro -. Ho accettato onorata la posizione di direttore artistico per questo evento anche perchè ho avuto l’opportunità di realizzare un sogno che porto nel cuore: unire i due mondi che segnano la mia vita da sempre, quello equestre e quello dello spettacolo, sul grande palcoscenico della Coppa del Mondo. Ognuno nella vita ha vissuto momenti di difficoltà o un disagio io vorrei regalare a tutti con questo show, quelle emozioni che servono per ritrovare la gioia di vivere e la speranza, la forza di lottare davanti a qualsiasi tipo di problema incontriamo. A fare la differenza per poter svoltare le cose è il nostro atteggiamento positivo di fronte alle avversità della vita”.

“Dietro a questo show c’è molto lavoro fatto con amore e passione e il sacrificio non pesa perché fa parte della vita quotidiana e della bellezza del vivere nel sacrificio pur di raggiungere quel sogno - ha affermato il regista Carlo Tedeschi. - In effetti solamente nei sogni si realizzano le cose impossibili e sembrava impossibile unire l’arte del teatro di Broadway con quello del mondo dei cavalli di Giona Show ma Gessica è stato il punto di incontro e dunque l’impossibile è diventato realtà in questa fusione meravigliosa. E’ quello che abbiamo voluto trasmettere con questo progetto pilota aperto a nuove contaminazioni. Una sorta di salto nel buio ma sorretto dal pavimento solido della nostra professionalità”.