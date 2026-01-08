Ora chi gioca alla playstation può scegliere il Ravenna: il club giallorosso entra in Ea Sports 26

Il Ravenna FC per la prima volta nella sua storia, approda ufficialmente all’interno di EA SPORTS FC grazie ad un accordo con Electronic Arts che permetterà agli utenti di tutto il mondo di sbloccare e utilizzare il kit giallorosso e lo stemma del Club all’interno di EA SPORTS FC 26 – Football Ultimate Team. Con l’ultima release del titolo, infatti, i giocatori potranno ottenere divisa e stemma ufficiali del Ravenna Fc attraverso una challenge, scendendo virtualmente in campo indossando i colori giallorossi. Un traguardo che segna l’ingresso del Club in una delle piattaforme di intrattenimento sportivo più seguite a livello globale.