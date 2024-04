Uno scenario da favola: sole sul Monte Falco innevato a Campigna. Come riporta Emilia Romagna Meteo, sul Monte Falco sono segnalati 12 cm al rilevamento ufficiale a quota 1479 metri, sui 15-20 cm a quota 1550 metri. Nei prossimi giorni altre occasioni per vedere nuove nevicate. “Si sottolinea - evidenzia Emilia-Romagna Meteo - come questi eventi siano ben più normali dei +20°c a 1500 m raggiunti nella prima parte di aprile”.