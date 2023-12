Più di 400 spot da 15 secondi sulle reti Mediaset a partire dal 24 dicembre per due settimane, fino al 6 Gennaio 2024. Sono i numeri dello spot per la promozione della Piadina Romagnola IGP, che per la prima volta nella sua storia approda in televisione. On air anche l’attività di influencer marketing in Italia e Germania.