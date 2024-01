Montiano, festa del maiale: domenica visita guidata con “i ciccioli da passeggio”

Un forte legame unisce Montiano a fede e tradizioni popolari. Come ogni anno, nell’antico borgo romagnolo si terrà la festa del maiale, quest’anno giunta alla sua 17a edizione, nel giorno di domenica 28 gennaio. Per coinvolgere turisti e appassionati di cucina tradizionale in un’esperienza più completa e coinvolgente, la DMC dei Percorsi del Savio organizza una passeggiata guidata alla scoperta di Montiano. Un’esperienza fra sacro e profano: l’inizio, alle ore 14:30 in piazza Maggiore, sarà infatti proprio dedicato ai ciccioli di maiale – i grasùl, in lingua di Romagna – raccontati da esperti norcini produttori di questa succulenta golosità. Non mancherà, naturalmente, una degustazione di ciccioli da passeggio appena fatti, ghiotto accompagnamento per iniziare il tour. Il percorso toccherà i luoghi della religiosità popolare, conditi da storie e tradizioni, come la chiesa di Sant’Agata, dove si racconterà anche di San Vincenzo, protettore dei raccolti, e di Sant’Antôni dij animèli, ovvero Sant’Antonio Abate, protettore degli animali. Dopo il restaurato oratorio della Madonna dei Tre Monti si arriverà nella piazzetta con l’Arco Spada, la statua alla coraggiosa Clementina Mandolesi e la scalinata per il Centro Culturale S. Francesco, aperto per l’occasione. In seguito, si arriverà agli spalti della Rocca Malatestiana, da cui si gode lo splendido panorama della campagna circostante, dove hanno lavorato duramente generazioni di contadini, contando sull’aiuto dei loro animali e sulla protezione dei propri Santi.

Si ritornerà, così, in piazza Maggiore, accompagnati dall’allegria della musica dei Pasquaroli e, per chi vorrà, del gioco della tombola. Il gran finale sarà nuovamente un inno alla gola: una ricca merenda romagnola a base di piadina con la salsiccia, anche questa appena prodotta, accompagnata da un bicchiere di Sangiovese. E per concludere in dolcezza: vin brulé e ciambella.

Il ritrovo è alle ore 14:30 in piazza Maggiore a Montiano. Il costo per partecipare all’iniziativa è di 25 euro a testa. La quota comprende il tour guidato, 100 grammi di ciccioli, piadina con la salsiccia, 1/2 litro di acqua, un bicchiere di Sangiovese locale, un bicchiere di vin brulé, ciambella, per una durata totale di circa due e mezza. Per partecipare all’iniziativa è obbligatoria la prenotazione online alla pagina web: https://emiliaromagnawelcome-giratlantide.trekksoft.com/it/activity/326627/montiano-delle-tradizioni-s-antonio-degli-animali. Per informazioni contattare è possibile contattare lo 0547 356327.