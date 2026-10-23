Montefiore Conca, spariti i rubinetti dalla fontana che distribuisce vino bianco e rosso alla sagra: furto o ragazzata?

Le castagne ci sono, il vino pure. Mancano i rubinetti. Piccolo giallo a Montefiore Conca, dove ieri mattina la Pro Loco ha scoperto che qualcuno li ha portati via dalla fontana che durante la Sagra della Castagna distribuisce vino bianco e rosso. Un furto o una ragazzata? Per ora non si sa. Magari qualcuno ha pensato di tornare a casa con un souvenir decisamente insolito della festa.

Tra lo stupore e un sorriso amaro, la Pro Loco invita chi li ha presi a restituirli. Se è stata una bravata, l’appello è semplice: fateli ricomparire, nessuna domanda e amici come prima. Anche perché domenica 25 ottobre è in programma l’ultimo appuntamento con la 62ª Sagra della Castagna e la fontana del vino ha ancora parecchio lavoro da fare. Chi si è portato via i rubinetti è ancora in tempo per rimediare e regalare un lieto fine al piccolo mistero montefiorese.