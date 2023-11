“Miss mamma in crociera”: premiate tre signore di Bellaria

Sono ripartite in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana edizione 2024”, concorso nazionale di bellezza e simpatia curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

Per i 30 anni di Miss Mamma Italiana, doppia festa a bordo della nave da crociera “Costa Fortuna”, dove oltre ai festeggiamenti del compleanno del concorso, a cui hanno partecipato tante mamme provenienti da tutta Italia, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2024”.

La giuria, presieduta da Alessio Chiriano “il Babbo più Bello d’Italia 2020” e dalla Lady Chef Albarosa Zoffoli, ha proclamato vincitrice della selezione Gilda Giorgetti, 45 anni, cuoca, di Bellaria Igea Marina, mamma di Olivia ed Achille, di 12 ed 8 anni; la fascia “Miss Mamma Italiana Gold” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata ad Itohan Enehikhare, 46 anni, titolare di una gelateria, di Canaro, mamma di Luca, Matteo, Destiny e Desmond, di 26, 23, 13 ed 8 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen” (riservata alle mamme con più di 56 anni) è andata a Donatella Imparato, 70 anni, commerciante, di Bellaria Igea Marina, mamma di Deborah, Juri e Marilena, di 52, 48 e 43 anni. Tra le altre mamme premiate, titolo di “Miss Mamma Italiana Damigella d’Onore” a Deborah Pacifero, 52 anni, infermiera, di Bellaria Igea Marina.mamma di Maria Fiore di 12 anni.