Michelle Hunziker a Milano Marittima: “Romagnoli, vi voglio bene”

Michelle Hunziker ha scelto la riviera romagnola e Milano Marittima per salutare l’estate e con un post su Instagram ha idealmente ringraziato tutto la Romagna per l’ospitalità. “Saluto l’estate da dove l’ho iniziata! Dalla Romagna! L’ospitalità, l’impegno costante di tutti coloro che fanno la stagione qui e lavorano con dedizione e passione per far stare bene tutti noi con la loro incredibile “cartola” (come si dice qui)...è unica !!! Siete forti romagnoli, vi voglio bene e grazie alle mie amiche super Paola e Cristina Batani. Donne meravigliose alle quale si può solo voler bene”.