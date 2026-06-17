Maturità 2026: da Venditti a Tony Pitony, ecco la playlist verso gli esami

Dalle compilation tipo Mixed by Erry ascoltate sui walkman in cuffietta alle moderne playlist in streaming e agli auricolari wireless: cambiano i tempi e le tecnologie, ma la musica e l’iconica ‘Notte Prima degli Esami’ restano una costante che accompagna i maturandi di vecchie e nuove generazioni. A confermarlo è il consueto Osservatorio sulla Maturità di Skuola.net, che è andato a spulciare - fra i tanti aspetti indagati - anche nelle playlist di circa 1.000 maturandi, da cui emerge come ben il 73% degli studenti stia accompagnando il ripasso finale con la musica nelle orecchie. E cosa ci ha trovato? Ancora l’immortale Antonello Venditti, forse oggi addirittura più iconico di un tempo: a 42 anni dalla prima apparizione, per un plebiscitario 88% dei maturandi la sua canzone simbolo rimane il brano “ufficiale” e insostituibile della Maturità. Non è un caso che uno dei riti laici collettivi oggi più diffusi - e forse non così frequenti nei primi Anni 80 - sia quello di recarsi, proprio la sera prima degli esami, a scuola o nei luoghi di ritrovo giovanile delle città per intonare (si fa per dire) a squarciagola “la matematica non sarà mai il mio mestiere”.