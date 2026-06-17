Maturità 2026: da Venditti a Tony Pitony, ecco la playlist verso gli esami

Dalle compilation tipo Mixed by Erry ascoltate sui walkman in cuffietta alle moderne playlist in streaming e agli auricolari wireless: cambiano i tempi e le tecnologie, ma la musica e l’iconica ‘Notte Prima degli Esami’ restano una costante che accompagna i maturandi di vecchie e nuove generazioni. A confermarlo è il consueto Osservatorio sulla Maturità di Skuola.net, che è andato a spulciare - fra i tanti aspetti indagati - anche nelle playlist di circa 1.000 maturandi, da cui emerge come ben il 73% degli studenti stia accompagnando il ripasso finale con la musica nelle orecchie. E cosa ci ha trovato? Ancora l’immortale Antonello Venditti, forse oggi addirittura più iconico di un tempo: a 42 anni dalla prima apparizione, per un plebiscitario 88% dei maturandi la sua canzone simbolo rimane il brano “ufficiale” e insostituibile della Maturità. Non è un caso che uno dei riti laici collettivi oggi più diffusi - e forse non così frequenti nei primi Anni 80 - sia quello di recarsi, proprio la sera prima degli esami, a scuola o nei luoghi di ritrovo giovanile delle città per intonare (si fa per dire) a squarciagola “la matematica non sarà mai il mio mestiere”.

Le hit dell’estate 2026: Serena Brancale e Fred De Palma in cima

Ma, chiaramente, oltre al grande classico nelle playlist dei maturandi classe 2026 spopolano anche le novità assolute di questa estate: le orecchie degli studenti sono sintonizzate soprattutto su ritmi freschi e travolgenti, probabilmente per aiutare la mente a distrarsi dalle fatiche attuali pensando al premio futuro. Il brano recente più gettonato, inserito nelle playlist dal 13% dei ragazzi, è “Al mio paese” del trio Serena Brancale, Delia e Levante. Tallonato a brevissima distanza, con il 12% delle preferenze, dalla hit estiva “La testa gira” di Fred De Palma. La top 5 delle canzoni del momento si completa con “Drop dead” della popstar internazionale Olivia Rodrigo (9%), seguita da “House Tour” di Sabrina Carpenter (7%) e dall’accoppiata Madame-Marracash con “Volevo Capire” (7%). Scorrendo le preferenze si fanno spazio anche “Maledetto me” di Fulminacci (6%) e “Ricordi” del duo Blanco & Elisa (6%).

I successi dell’anno: Bad Bunny e Samurai Jay perfetti per il ripasso

Oltre alle ultimissime uscite, c’è poi un blocco di canzoni pubblicate nei mesi scorsi che continua a dettare legge tra i giovani, maturandi compresi. In questa speciale classifica dominano le sonorità urban e latine: a pari merito, con il 13% dei voti, troviamo “Ossessione” di Samurai Jay e il successo globale “Titi me preguntó” di Bad Bunny. Un’ottima accoglienza è riservata anche a “Donne ricche” di Tony Pitony (11%) e a “I romantici” di Tommaso Paradiso (9%). Le star internazionali mantengono salde le posizioni di vertice anche in questa fascia, con Taylor Swift (”The fate of Ophelia”) e Harry Styles (”American Girls”) appaiati all’8% delle preferenze dei candidati.

Queen, Ligabue, 883: l’immortale carica degli altri “evergreen”

Nessuna playlist per la Maturità può, infine, dirsi completa senza i totem motivazionali: la già citata “Notte Prima degli Esami” è ovviamente la più presente nelle playlist di Maturità, inclusa tra i capisaldi delle preferenze d’ascolto dal 34% degli studenti. Ma, quando serve un’iniezione di adrenalina pura per affrontare le ultime notti sui libri, i Queen sono la scelta privilegiata: “Don’t stop me now” è considerata immancabile da oltre 1 studente su 10. Anche il rock e il pop italiano degli anni passati, comunque, si difendono: “Certe Notti” di Ligabue conquista circa il 10% dei ragazzi, seguita a ruota dal ritornello iconico de “Gli Anni” degli 883 (9%). Subito dietro, un vero e proprio “gruppone” di leggende che resiste al passare del tempo: da “Albachiara” di Vasco Rossi, all’energia di “50 Special” dei Lunapop e a “I migliori anni della nostra vita” di Renato Zero.

Il 77% sceglie lo streaming