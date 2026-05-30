Marina di Ravenna, salvi i pulcini di fratino, la gioia dei volontari: “Grazie a tutti”

Con gioia i volontari annunciano che i due pulcini di fratino nati il 28 aprile a Marina di Ravenna sono entrambi salvi e pronti per l’involo, “L’impegno giornaliero - si legge in una nota - strenuo e costante, per mantenere in sicurezza i luoghi del loro accrescimento, ha premiato. Ricordiamo che il fratino, specie particolarmente protetta, è in forte declino in tutta Italia, ed anche solo pochi esemplari involati possono costituire una speranza per invertire la rotta verso l’estinzione”.

La rete di associazioni “Salviamo il fratino della costa ravennate e cervese” torna sull’impegno per salvare i piccoli esemplari: “Il sito appariva piuttosto problematico, trattandosi di una delle spiagge antropizzate più frequentate e vivaci della riviera romagnola, ma la presenza dei volontari è stata continua e, soprattutto, la benevolenza con cui i pulcini sono stati accolti ha fatto la differenza: gestori balneari, operatori, bagnanti, turisti li hanno ammirati con curiosità ed entusiasmo. Senza dimenticare le frotte di fotografi, alcuni anche giovanissimi, giunti da ogni dove per immortalarli. La proverbiale ospitalità romagnola anche in questo caso non è stata smentita. Un’occasione unica e preziosissima per fare tutela ed informazione ambientale concreta direttamente sul campo, alla scoperta della natura, delle sue esigenze e dei suoi tempi, così lontani dai nostri. Essendo stati inanellati da AsOER – Associazione Ornitologi dell’Emilia-Romagna, potremo anche sapere se ritorneranno ai lidi prescelti dai loro genitori.

“Dunque il nostro ringraziamento - continua la nota - va in primis ad Erik, Yuri, Stefano e tutto lo staff dello stabilimento Sottomarino 54 di Marina di Ravenna, così come ad Elia ed Amedeo del confinante Marabou Beach Club 50: un grazie di cuore per aver accolto nido e fratini con sensibilità ed attenzione e per averci aiutato a far convivere le loro attività con le necessità della tutela. Grazie poi ad Hera Servizi Ambientali Ravenna, ed in particolare a Francesco Gardini e Cristina Baccarini, al responsabile Roberto Savini ed a Francesco De Maglie, fondamentali per garantire il coordinamento tra le attività potenzialmente fatali per i pulcini come le pulizie e la vagliatura spiaggia. Grazie alle ditte Fragorzi e Valentini, rispettivamente per i servizi di spianamento della duna invernale di competenza degli stabilimenti interessati e di pulizia dell’arenile, alla Cooperativa Spiagge Ravenna (direttore Santoni e caposquadra Verlicchi) ed alla Colas Vigilanza, attualmente impegnata nel servizio di vigilanza notturna. Aggiungiamo poi un ringraziamento al Comune di Ravenna, in particolare al dottor Fabrizio Borghesi, al responsabile del Servizio Tutela Ambiente dottor Ravaioli ed all’assessora Monti, così come al Gruppo Carabinieri Forestale di Ravenna per i sopralluoghi effettuati. Grazie inoltre ad AFNI - Associazione Fotografi Naturalisti Italiani (Emilia Romagna) per i bellissimi scatti. Infine, un sentitissimo ringraziamento a tutti i bagnanti, che si sono informati e che hanno compreso l’importanza di mantenere i loro amici a quattrozampe al guinzaglio. Cosa che preghiamo di fare tuttora, dal momento che ancora per qualche giorno i giovani fratini potrebbero restare nei paraggi”.