Daniele Ricci di Cotignola ha mangiato un chilo di pasta alla carbonara in 12 minuti e 4 secondi. Un’impresa che gli è valsa il secondo posto alla super-sfida dei mangiatori andata in scena al Bounty di Rimini. Primo posto per il pesarese Luca Battazza in 10’25”839, record di tutti i tempi.