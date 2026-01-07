Lotteria Italia: in Romagna vincite da 50mila euro, ecco dove

Le vendite della Lotteria Italia 2025 sono cresciute in Emilia-Romagna, quarta regione per numero di tagliandi acquistati, preceduta da Lazio, Lombardia e Campania: sono stati staccati oltre 916mila biglietti (+14,2%). La provincia di Bologna si conferma leader con 330.500 tagliandi (+11%), seguita da Modena a 113.110 (+7,6 %) e Parma a 100.580 (+13,6%).

L’incremento maggiore rispetto al 2024 in provincia di Forlì-Cesena: +29,5% con 79.460 biglietti venduti. In evidenza anche Rimini con 70.700 (+15,5%), poi Piacenza 61.700 (+29,2%), Ferrara 60.640 (+11,2%), Ravenna 58.580 (+25,5%), Reggio Emilia 41.170 (+3,8%). Lo scorso anno la massima vincita aveva riguardato due biglietti da centomila euro, entrambi venduti nel ravennate (Cervia e Solarolo), mentre due anni fa il quinto posto, da un milione, aveva toccato Montescudo-Monte Colombo (Rimini). Nell’edizione 2022 il primo premio da 5 milioni era stato venduto in un bar di Bologna e il quinto (un milione) in un’area di servizio sull’A1 a Parma.